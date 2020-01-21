مستقبل وطن بالشرقية: يجب البناء على ما حققه الحزب من نجاحات وحل مشاكل المواطنين

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، اجتماعا تنظيميا لأمناء المراكز والمدن، بمشاركة أمناء التنظيم .





ترأس الاجتماع المهندس أحمد الخطيب، أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور امين الشئون البرلمانية النائب خالد عبد المولي.





وأكد "أحمد الخطيب" على ضرورة الالتزام التنظيمي والتعاون الكامل لرفع اسم مستقبل وطن عاليا والاستمرار في الريادة السياسية والبناء على المكانة التي وصل إليها الحزب في الشرقية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على الاندماج مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم بمساعدة الهيئة البرلمانية للحزب.





وقال عمرو شعلان امين التنظيم، أنه تم إبلاغ أمناء التنظيم بالمراكز بالقرارت التي اتخذتها أمانة المحافظة، خلال اجتماعها الأخير مع الأمناء النوعيين، والتي تؤكد على ضرورة تجنيب العلاقات الشخصية عند اختيار تشكيلات الوحدات الحزبية، والالتزام بتقديم خطة عمل شهرية بكافة الفعاليات المقترح تقديمها.