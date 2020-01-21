القضاء الفرنسي يعلن تطورات جديدة في قضية استضافة قطر لكأس العالم 2022

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن إسناد السلطات الفرنسية ملف التحقيق بشأن منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022 إلى القضاء، من أجل فتح التحقيق القضائي في الأمر.





وذكرت الصحيفة أن القضاء سيحقق في مأدبة الغداء التي حصلت بها قطر على حقوق تنظيم البطولة، والتي حضرها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في نوفمبر عام 2010، ما منح للدويلة الصغيرة حق تنظيم البطولة الأكبر في العالم.





وقالت إن مأدبة الغداء أثار العديد من الشكوك حول الرشوة، ما تسبب في استدعاء النيابة العامة الفرنسية لإعادة فتح التحقيق بشأن حصول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف بلاتر على رشوة.





وتابعت الصحيفة: "وفقًا لمعلوماتنا، تم تعيين قاضيين للتحقيق لإلقاء الضوء على شروط الحصول على تنظيم كأس العالم من قبل الدوحة، في محاولة لتحطيم السرية التي حافظت عليها حاشية نيكولا ساركوزي لمدة عشر سنوات حول هذه المأدبة التي نظمت قبل أيام قليلة من التصويت على استضافة البطولة في 2 ديسمبر 2010".





وكانت لوموند قد كشفت عن مأدبة غداء في قصر الإليزيه عام 2010 جمعت كل من ساركوزي ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ميشيل بلاتيني وأمير قطر تميم بن حمد الذي كان وليا للعهد آنذاك ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، وتم الاتفاق خلالها على منح قطر حق تنظيم البطولة.