كليب راسمك في خيالي لـ محمد حماقي يحصد 7.7 مليون مشاهدة

حصد كليب راسمك في خيالي، لـ محمد حماقي، 7 ملايين و700 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب في 9 ديسمبر الماضي.

كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.



