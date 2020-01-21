طبيب عيون يوضح أسباب الإصابة بالقرنية المخروطية

كشف الدكتور محمد الشافعي، مدرس مساعد طب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ، أن القرنية المخروطية من الأمراض التي قد تصيب الأطفال في سن المراهقة دون أن ينتبه لها الأهل، لافتًا إلى أن ينصح بالكشف الدوري

على عيون الأطفال بشكل منتظم.

وقال الشافعي، إن هناك نظريات كثيرة تفسر أسباب الإصابة بالقرنية المخروطية، ومن أقرب الأسباب في مصر هو العامل الوراثي وتكون مصاحبة لأنواع مزمنة من الحساسية الرمد الربيعي تؤدى إلى ضعف فى طبقة الكولاجين المسئولة

عن تماسك هيكل القرنية وينتج عن هذا الضعف حدوث القرنية المخروطية.

وأشار، مدرس مساعد طب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ، إلى الأعراض الخاصة بالقرنية المخروطية، تتمثل في شعور الفرد بوجود "زغللة" دائمة للرؤية لا تتحسن مع النظارات، يزداد الشك بالإصابة بالقرنية المخروطية مع حدوث تغيير سريع في مقاس النظارة، وعدم القدرة على المشاهدة ليلا مع وجود حساسية للضوء.