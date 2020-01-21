AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طبيب عيون يوضح أسباب الإصابة بالقرنية المخروطية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:59 ص
أسباب الإصابة بالقرنية
أسباب الإصابة بالقرنية المخروطية
Advertisements
محمود زيدان

كشف الدكتور محمد الشافعي، مدرس مساعد طب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ، أن القرنية المخروطية من الأمراض التي قد تصيب الأطفال في سن المراهقة دون أن ينتبه لها الأهل، لافتًا إلى أن ينصح بالكشف الدوري
على عيون الأطفال بشكل منتظم.

وقال الشافعي، إن هناك نظريات كثيرة تفسر أسباب الإصابة بالقرنية المخروطية، ومن أقرب الأسباب في مصر هو العامل الوراثي وتكون مصاحبة لأنواع مزمنة من الحساسية الرمد الربيعي تؤدى إلى ضعف فى طبقة الكولاجين المسئولة
عن تماسك هيكل القرنية وينتج عن هذا الضعف حدوث القرنية المخروطية.

وأشار، مدرس مساعد طب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ، إلى الأعراض الخاصة بالقرنية المخروطية، تتمثل في شعور الفرد بوجود "زغللة" دائمة للرؤية لا تتحسن مع النظارات، يزداد الشك بالإصابة بالقرنية المخروطية مع حدوث تغيير سريع في مقاس النظارة، وعدم القدرة على المشاهدة ليلا مع وجود حساسية للضوء.

Advertisements

ترشيحاتنا

المرصد السوري: مرتزقة أردوغان يهربون من ليبيا إلى أوروبا

لوك جديد.. لقاء الخميسي تتألق والجمهور يتغزل

أبو العينين: موقع صدى البلد الأكثر مصداقية في مصر.. أحمد موسى: من النادر أن يكذب له خبر.. وأحمد صبري يشيد بمجهودات المحررين

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

دعاء الامتحان والنجاح..10 أدعية من القرآن تساعدك على الإجابة مهما كان صعبا

بأحضان عمرو يوسف.. كندا علوش تخطف الأنظار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحضان عمرو يوسف.. كندا علوش تخطف الأنظار

لوك النهاردة.. الـ puffer jacket لإطلالة جذابة في شتاء 2020

في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد