زي الشطرنج.. مدرب تشيلسي يعلق على مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي مونديال الأندية

شبّه إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، نهائي كأس العالم للأندية، يوم الأحد، ضد باريس سان جيرمان، بـ"لعبة شطرنج"، إذ يستعد البلوز لمواجهة حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وبطل الدوري الفرنسي، في مواجهة مرتقبة للغاية.

وفي حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، أكد ماريسكا على الطابع التكتيكي للمواجهة، التي ستضع فريقه في مواجهة باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي.

وقال ماريسكا: "أنا أعشق الشطرنج، وأرى أوجه تشابه كثيرة بين الشطرنج وكرة القدم، على المستوى التكتيكي، لا أؤمن بحركات الشطرنج خلال المباريات، لكن على المدرب أن يتفاعل عندما يتفاعل مدرب آخر، بالطبع، ستكون مباراة شطرنج صعبة ضد لويس إنريكي، لكننا سنحاول الاستمتاع بها بالتأكيد".

وأعرب ماريسكا- الذي قاد تشيلسي إلى النهائي بمزيج من الصلابة الدفاعية والبراعة الهجومية- عن إعجابه الشديد بنظيره، وأضاف: “بالتأكيد، باريس سان جيرمان ومدربه، لويس إنريكي، مرجع ليس لي وحدي، بل لكثير من محبي كرة القدم، أعتقد أن لديهم فريقًا رائعًا، ومدربهم، إلى جانب بيب جوارديولا، هو الأفضل في العالم حاليًا.”

وواصل: “هذا فريق مكون من لاعبين رائعين، سيكون تحديًا صعبًا وعظيمًا، لكن لدينا أسلوبنا الخاص، لقد أظهرنا الطريقة التي نريد أن نؤدي بها الأمور”.