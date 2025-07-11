روما يُمدد عقد حارسه سفيلار حتى 2030

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، تمديد عقد حارس مرماه البلجيكي ميل سفيلار، لمدة 5 مواسم.



وقال نادي روما في بيان: "يسعد النادي أن يعلن أن ميل سفيلار مدد عقده مع النادي حتى 30 يونيو لعام 2030".



ويُعد سفيلار، أحد أبرز العناصر الرئيسية في فريق روما الإيطالي، إذ حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة ببطولة الدوري الإيطالي للموسم الماضي.



أما على مستوى العام الجاري، فقد حافظ على نظافة شباكه في 11 لقاء.



وشارك سفيلار، البالغ من العمر 26 عامًا، في 88 مباراة بكل المسابقات مع فريق روما منذ انضمامه للذئاب في عام 2022.