استحمي ونامي.. أسهل طريقة للحصول على جمال مثالي وجسم ممشوق

كشف موقع "olympichottub" أن النساء اللائي يحصلن على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم أثناء الليل، يتمتعن بمظهر جمالي أكثر من غيرهن.

وأوضح الموقع أن الاستحمام بماء ساخن قبل النوم يساعد على خفض الوزن الزائد عند السيدات.

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وقال أحد الأطباء عبر الموقع إن الاستحمام بماء ساخن على الأقل لمدة تتراواح بين 15 و20 دقيقة، يمكنه أن يزيد من الاسترخاء في الجسم، وحرق الدهون بشكل أكبر.

ونصح الأطباء، وفقًا لموقع "olympichottub"، بالحفاظ على عادة الاستحمام قبل النوم حتى تتمتع السيدات بجسم رشيق، ومظهر جمالي، وبشرة تتمتع بنضارة، مع محاربة أعراض الشيخوخة التي تظهر على البشرة مع تقدم العمر.