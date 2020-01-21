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احذر.. عدم علاج التهابات المفاصل مؤشر لأمراض خطيرة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:15 م
احذر.. عدم علاج التهابات
احذر.. عدم علاج التهابات المفاصل مؤشر لأمراض خطيرة
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حياة عبد العزيز

التهاب المفاصل اصبح واحد من الأمراض التي تصيب الاشخاص جميعا او جزء كبير منهم، الأطفال وكبار السن وحتى مرحلة الشباب، فهو يسبب بعض الإزعاج لأنه يعرقل الحركة بشكل كبير.


وأشار موقع "everydayhealth"، ان التهاب المفاصل يعد من الأمراض الخطيرة، وذلك الذي  لم يعرفه البعض، فالكثير منا يتجاهل العلاج، فهو يتسبب في أمراض جسيمة بالجسم، إلى جانب الشعور بالألم والعجز,


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وقال أحد الأطباء وفقًا لموقع "everydayhealth"، ان الاصابة بـ التهاب المفاصل قد يتسبب في مضاعفات قصيرة الأجل، ويعاني منها البعض مثل الحمى وضيق في الصدر، كما أنه يضعف الجهاز المناعي مع مرور الوقت.

 

كما أن تجاهل علاج التهاب المفاصل يؤدي الى الإصابة بأمراض القلب للكبار والصغار، ويساهم في تضييق الأوعية الدموية، كما أنه يساعد في ظهور اعراض امراض اخرى، مثل ضعف النظر، التهابات الجلد.

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