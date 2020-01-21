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رياضة

سموحة 2010 بطلا لمنطقة الإسكندرية لكرة اليد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:04 م
سموحة 2010 لكرة اليد
سموحة 2010 لكرة اليد
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حسام الحارتي

إنجاز جديد يضاف للعبة كرة اليد بنادى سموحة حيث نجح فريق 2010 بنين في الفوز ببطولة منطقة الاسكندرية والتتويج بلقب البطولة ليضيف لقبًا جديدًا سلسلة الألقاب التي يحققها أبناء سموحة في مختلف المراحل السنية.


 وتمكنت كافة الفرق في الألعاب الجماعية من تحقيق نجاحات مبهرة ومميزة وذلك عقب تقديم الدعم اللازم من أجل تحقيق البطولات والانجازات التي تليق باسمك نادي سموحة .



وهنأ المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة فريق كرة اليد بنادي سموحة وكرة السلة لتحقيق انجازا كبيرا معربا عن تنمية تحقيق كافة البطولات التي يخوضها نادي سموحة .

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