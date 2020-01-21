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رياضة

خاص.. عبد الناصر محمد: اللاعب المصري آخره 5 ملايين.. وثنائي الأهلي والزمالك يستحقان الاحتراف

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:39 م
محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع عبد الناصر محمد
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مجدي سلامه
كشف عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي مصر سعر اللاعب المصري بعد ارتفاع أسعار اللاعبين المتواجدين حاليا في الدوري المصري مشيرا إلى أن النادي الأهلي هم السبب في هذه المغالاة.
وقال عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة لصدى البلد" اللاعب المصري آخره 5 مليون جنيه، ولا يزيد عن ذلك".

وأضاف "الأندية الكبرى والتي تتلخص في الأهلي والزمالك وراء ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب "العند" الذي يمتلكه الناديان من أجل الظفر بخدمات لاعب معين".

وأكمل "مصطفى محمد ورمضان صبحي في هذه الفترة فقط من يستحقون الاحتراف حيث تطور مستواهم للغاية في الفترة الأخيرة مع الأهلي والزمالك".

ويذكر أن أسعار اللاعبين قد ارتفعت بالفترة الأخيرة على عكس المعتاد مما أثار بعض الأقاويل من جانب الجمهور على عدم أحقيتهم بهذه المبالغ.

 ويحتل نادي مصر المركز 17 من ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.  
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