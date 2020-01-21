الكرملين يعلن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أول اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، واصفا تركيبتها بأنها "متوازنة جدا" مشيرا إلى أنها شهدت "تجديدا كبيرا".





شملت التشكيلة الجديدة للحكومة الروسية، احتفاظ وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، بمنصبيهما.





وقال الكرملين إن رئيس الوزراء الروسي سيكون له 9 نواب بينهم نائب أول.

وشملت القائمة الوزارية:

سيرغي لافروف وزيرا للخارجية

سيرغي شويغو: وزيرا للدفاع

أنطون سيلوانوف وزيرا للمالية

قسطنطين تشويتشينكو وزيرا للعدل دينيس مانتوروف وزيرا للصناعة والتجارة





كما احتفظ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بمنصبه في الحكومة الجديدة