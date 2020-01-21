AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكرملين يعلن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:24 م
عرفة البنداري
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أول اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، واصفا تركيبتها بأنها "متوازنة جدا" مشيرا إلى أنها شهدت "تجديدا كبيرا".

شملت التشكيلة الجديدة للحكومة الروسية، احتفاظ وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، بمنصبيهما.

وقال الكرملين إن رئيس الوزراء الروسي سيكون له 9 نواب بينهم نائب أول.
وشملت القائمة الوزارية: 
سيرغي لافروف وزيرا للخارجية

 سيرغي شويغو: وزيرا للدفاع

أنطون سيلوانوف وزيرا للمالية

 قسطنطين تشويتشينكو وزيرا للعدل
دينيس مانتوروف وزيرا للصناعة والتجارة 

كما احتفظ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بمنصبه في الحكومة الجديدة
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسائل بوتين أولوية.. أول تصريح من المرشح لمنصب رئيس الوزراء في روسيا

مجلس الدوما يمنح الثقة لميخائيل ميشوستين رئيسًا للحكومة الروسية

البرلمان الروسي يوافق على مرشح بوتين لـ رئاسة الوزراء

مجلس الدوما يوافق على تعيين ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

سر اختيار بوتين لرئيس الوزراء الروسي الجديد

مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

ترشيحاتنا

لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 تخفض سعرها 100 ألف جنيه

طريقة تخزين الرمان .. هيفضل معاكى 6 شهور

عامل ينقب عن الآثار تحت منزله فيعثر على معبد بطلمى

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسباني وسلطة فجل أبيض

لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها