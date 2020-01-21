تخلى خطيبها عنها بسبب «السوشيال ميديا».. كريم صور زلابيا «زي المشاهير»: حاولنا نفرحها

لم تتخيل أن سعادتها ورقصها العفوي وهي محمولة على الأكتاف في الشارع سيتحول إلى تريند على مواقع التواصل الإجتماعي للسخرية منها، مقاطع الفيديوهات القصيرة التي تم تصويرها لها يوم خطبتها في الكوافير وخلال الرقص في الشارع من إحدى المقربات لها، ليست إلا وسيلة لإفساد سعادة العروس «زلابيا».





الماكياج وتصفيف الشعر كسلاح ذو حدين، قد يظهر المرء في أجمل ما يمكن كالمشاهير ذوي البشرة الاعمة البراقة، وقد يغير من الملامح تماما للأسوء، هذا ما حدث مع الفتاة البسيطة هدير محمد الشهيرة بـ«زلابيا» يوم خطبتها حيث وضعت مساحيق تجميلية لم تبرز جمالها، لم تتوقف زلابيا عن الضحك والرقص يوم خطبتها، بدت في كل صورها سعيدة، الأمر الذي دفع إحداهن لنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للسخرية منها، وبعد انتشارها وانتشار التعليقات السلبية تخلى خطيبها عنها.





مواقع التواصل الإجتماعي كانت سببا في تعاستها، وكذلك حاول بعض مستخدميها أن تكون سببا في إستعادة سعادتها، حاولت أكثر من خبيرة تجميل التواصل معها لإثبات أن جمالها حقيقي ووضع الماكياج يوم خطبتها بشكل خاطئ هو السبب فقط، تواصل معها 3 خبيرات تجميل غيرن من شكلها تماما للأفضل.





وتواصل معها أيضا خبيرة التجميل ياسمين صبحي التي سافرت من أسيوط للقاهرة خصيصا لإبراز جمال زلابيا للجميع، وبعد بحث طويل عنها توصلت إليها، وقررت هي ومصفف الشعر نادر تركي إظهار جمالها الحقيقي كواحدة من المشاهير، وساعدها في تحقيق هدفها المصور كريم يوسف.





بـ جلسة تصوير ملكية عاد رواد المواقع التواصل الإجتماعي يتحدثون عن زلابيا مجددا، ولكن هذه المرة للتعاطف معها والاعتذار منها عن تعليقاتهم القاسية التي كانت سببا في إنهاء خطبتها، تواصل «صدى البلد» مع المصور كريم يوسف والذي أوضح أن ياسمين صبحي خبيرة التجميل هي صاحبة الفكرة، وهي من توصلت إليى زلابيا في البداية ونسقت مع مصمم الشعر نادر تركي، والذي بدوره تواصل ع كريم موضحا هدفهم الخيري.





رحب كريم بالفكرة وكانت هذه الرة الأولى للعمل مع خبيرة التجميل ياسمين صبحي، وقرروا إعادة ثقة زلابيا في نفسها مجددا، أمس 20 يناير، ويروى كريم لـ «صدى البلد» تفاصيل اليوم: " اليوم بدء بنادر كلمني قالي التصوير بكرا .. روحتله بيته الساعه ٣ الفجر وفضلنا للساعه ١٠ الصبح بنحضر للسيشن وبعدين نزلنا كانت ياسمين وصلت الاستديو، و بدئت معاها وفي كل خطوة كان بيبان فرحتها اكتر، وبد ء نادر بالشعر وفي النهاية صورت السيشن".





بعد انتهاء التصوير قرر كل من استمع لهذه الفكرة أن يساعدهم في تحقيق هدفهم، ومنهم معتز محمد الذي قرر المشاركة وتعديل الصور، وعلى الرغم من إتقان الماكياج وتصفيفة الشعر والتصوير إلا أن السعادة التي بدت على وجه زلابيا يوم خطبتها، تبدلت ففي كل الصور بدت بملامح حزينة، ويقول كريم لـ «صدى البلد»: " هيا كانت بتضحك طول الوقت بس اكيد الموضوع اللي حصل لسه مأثر علي نفسيتها واحنا حاولنا بكل الطرق نفرحها".





نشر كريم صور زلابيا، أمس، على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي وبعد نشرها لم يسلم من الهجوم كعادة مستخدمي «السوشيال ميديا»، قائلين أنه نشر الصور للشهرة على حساب حزن زلابيا، ولكن برر كريم نشر الصور بأنها بناءا على طلب منها، فهي قالت له "ممكن تنزل صوري على النت علشان كل اللي اتريقوا عليا وبهدلوني يشوفوني وأنا حلوة".





اما عن التعليقات السلبية الذي تلقاها كريم ففي رأيه أن الناس لن تتوقف عن الحديث أو الهجوم في أي موقف، "كفاية إن نيتنا قدام ربنا كانت خير مش أكتر.. احنا معملناش أكتر من اللي ربنا أمرنا بيه.. ربنا جعلنا مجرد أسباب أننا نرسم الفرحه علي وشها ونجبر بخاطرها بس مش اكتر

ترتيبات ربنا دايما احسن ".

سعادة هدير بالماكياج وتصفيفة الشعر الأنيقة، جعلتها تقرر العودة إلى المنزل بهذا الشكل، حتى ياها الجيران المحيين بها وهي في كامل أناقتها.