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مرأة

اضرار المشروبات الغازية للحامل .. تؤدى إلى الإجهاض

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:00 م
اضرار المشروبات الغازية
اضرار المشروبات الغازية للحامل
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أمينة الدسوقى

أضرار المشروبات الغازية للحامل، خطيرة جدا حيث أن المشروبات الغازية محملة بالكثير من السكر وتحتوي على كميات أقل من المواد الغذائية، مما يعني أنه يجب الحد منها لتقليل أخطارها، فهناك أضرار تنتج عن شربها يجب الإلمام بها من أجل معرفتها حتى تتجنب المشروبات الغازية حيث نرصد لكم فى سياق التقرير التالى، أضرار المشروبات الغازية للحامل.

أضرار المشروبات الغازية للحامل

- وجود الكافيين:

أحد الأسباب الوحيدة فيما يتعلق بضرورة تجنب شرب المشروبات الغازية أثناء الحمل احتوائها على الكافيين، حيث كشفت الدراسات التي أجرتها جمعية الحمل الأمريكية أنه عندما تستهلك امرأة حامل أكثر من 300 ملغ من الكافيين ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإجهاض، وبالتالي فمن الضروري أن تحد من تناول المشروبات الغازية حيث أن الكافيين يمكن أن يحرم نومك ، وكذلك يحرم مستويات الكالسيوم في جسمك الضروري لبناء عظام وأسنان طفلك.

- الألوان المضافة والمحليات الاصطناعية:

على الرغم من أن نسبة صغيرة من المكونات الصناعية لن تضر بصحة طفلك، إلا أن الدراسات تكشف أن كميات كبيرة من المشروبات الغازية ذات النكهات أو الألوان الصناعية ليست مستحسنة، نظرا لوجود السكرين في بعض المشروبات الغازية والذى يؤدي إلى عيوب خلقية عند الأطفال.، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الأسبارتام أو السكرالوز ليس ضارًا إذا استهلكته الأمهات الحوامل بكميات صغيرة. 

صفر التغذية والسعرات الحرارية غير الصحية:

المشروبات الغازية تقدم القليل جدًا من التغذية أو لا توفر أي طعام ، مما يعني أنها لا تضيف أي قيمة لرفاهية الأم الحامل، ولكن هذه المشروبات يمكن أن ترفع مستويات السعرات الحرارية في الجسم، باختصار  لن تقدم هذه المشروبات الغازية أي فيتامينات أو معادن، والتي تشتد الحاجة إليها لنمو طفلك وتطوره.

المشروبات الغازية تزيد من حرقة القلب:

المشروبات الغازية يمكن أن تسبب حرقان القلب حيث تشير الدراسات إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ، فإن وجود الكافيين في هذه المشروبات من شأنه أن يزيد من حرقة المعدة.، حيث يُنصح الحامل عند مواجهة إحساسًا حارقًا في جميع أنحاء منطقة الصدر أو أسفل حلقك مباشرةً بعد بضع دقائق من تناول أي مشروب مهوَّج، أحجم عن شربه على الفور.

إذا كنتي ترغبين في الاستمتاع بمشروب غازي حاولي الجمع بين الماء المكربن ​​وعصير الفاكهة النقي لإشباع رغباتك الشديدة وإعطاء طفلك حصة عادلة من الفيتامينات الأساسية والمعادن والبوتاسيوم والحديد، وذلك لتجنب المشروبات الغازية أثناء الحمل والتحول إلى عصائر صحية.

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