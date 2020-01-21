حاول اغتيال مبارك.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن الإرهابي حسام الغمري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعضاء تنظيم الجماعة الإرهابية ومنهم الإخوانى الإرهابي حسام الغمري قام بفضح قناة الشرق الإرهابية.

وكشف الإعلامي أحمد موسي أن الإرهابي حسام الغمري صدر عليه حكم الإعدام، وبعد أن عمل فترة فى القناة الإرهابية يقوم اليوم بفضح القناة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حسام الغمري نفذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عام 95 فى السودان، وتلقى تدريبات على يد الإرهابيين.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن، هذا الارهاب جاء لمصر فى فترة مرسي، وأن هذا الشخص ليس إعلاميا بل إرهابيا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، هذا الارهابي نشر عقد معتز مطر مع القناة الإرهابية.