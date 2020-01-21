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فن

غدا .. صناع الفيل الأزرق ضيوف أولى حلقات رولينج على روتانا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:01 م
بوستر فيلم الفيل
بوستر فيلم الفيل الأزرق
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صدى البلد
تبدأ قنوات روتانا اعتبارا من غدا الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٠  الساعه السابعه والنصف بتوقيت القاهره والسعوديه  إذاعة أولى حلقات برنامج سينمائى جديد يحمل إسم (رولينج) .

ومن المقرر أنه  فى كل حلقة من حلقات رولينج تتم استضافة نجوم و صناع أحدث الأفلام، حيث يتحدثون عن أسرار كواليس فيلهم والمواقف الصعبة ، والكوميديه ، والطرائف التى تعد من الأسرار الخاصة التى لا يعرفها سوى أسرة العمل. 

ويتحدث  في البرنامج  صناع الأفلام للجمهور مباشرة وقد انفرد البرنامج بالتسجيل مع صناع عدد من الأفلام التى شاهدها الجمهور قبل أيام فى دور العرض السينمائى ومنها فيلم ( الفيل الازرق ) اخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وبطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وخالد الصاوى وآخرين  ، وأيضآ فيلم (  أولاد رزق ) قصة وإخراج طارق العريان وبطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود ومحمد ممدوح وآخرين .

ويذيع برنامج رويلنج خلال كل حلقة من حلقاته التى تمتد نحو نصف ساعة مشاهد حصرية من الكواليس يعلق عليها نجوم ومخرج وصناع الفيلم.

ويذاع رولينج كل أربعاء على شاشة روتانا سينما فى السابعه والنصف مساء بتوقيت القاهره ويعاد الخميس  على قناة lbc فى الثامنة والنصف مساء .
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