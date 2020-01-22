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حوادث

اختفى منذ 20 يومًا.. العثور على جثة مُسن مبلغ بتغيبه غارقًا في ترعة بقنا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:01 ص
المسن
المسن
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يوسف رجب
عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة مُسن مُبلّغ باختفائه، غارقًا في ترعة العليقات التابعة لمركز قوص. 

تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة مُسن بترعة العليقات، وبتكثيف التحريات، تبين أنها لشخص يدعى محمود سلمان 81 عامًا مقيم بقرية كلاحين أبنود التابعة لمركز قنا. 

وكان أهالي المتوفي، قد أبلغوا بتغيبه عن المنزل من يوم 2 يناير الجاري، ولم تفلح الجهود في السجادة إلى أن تم العثور عليه اليوم غارقًا في الترعة. 

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة. 

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