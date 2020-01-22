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فن

بعد تعرضه لوعكة صحية.. غادة عبد الرازق توجه رسالة لـ خالد النبوي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:40 ص
خالد النبوي وغادة
خالد النبوي وغادة عبد الرازق
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شروق ابراهيم
وجهت الفنانة غادة عبد الرازق رسالة للفنان خالد النبوي بعد تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية قسطرة في القلب منذ ساعات. 

ونشرت غادة عبد الرازق صورة لخالد النبوي عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة :"الف سلامة عليك ربنا يخليك لاولادك ومراتك ولجمهورك اللي بيحبك وأنا أولهم". 

وكانت غادة عبد الرازق شاركت خالد النبوي في بطولة مسلسل مسألة مبدأ في 2003 وقدمت ايضا معه فيلم زي الهوا في 2006. 

ويعرض حاليا للنجم خالد النبوى فيلم "يوم وليلة" الذى بدأ  عرضه رسميا "مؤخرًا بمول مصر ، وذلك بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.
بعد تعرضه لوعكة صحية.. غادة عبد الرازق توجه رسالة لـ خالد النبوي
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