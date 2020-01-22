بعد تعرضه لوعكة صحية.. غادة عبد الرازق توجه رسالة لـ خالد النبوي

ونشرت غادة عبد الرازق صورة لخالد النبوي عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة :"الف سلامة عليك ربنا يخليك لاولادك ومراتك ولجمهورك اللي بيحبك وأنا أولهم".

وكانت غادة عبد الرازق شاركت خالد النبوي في بطولة مسلسل مسألة مبدأ في 2003 وقدمت ايضا معه فيلم زي الهوا في 2006.

ويعرض حاليا للنجم خالد النبوى فيلم "يوم وليلة" الذى بدأ عرضه رسميا "مؤخرًا بمول مصر ، وذلك بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.



