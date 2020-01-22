قبل مواجهة الزمالك.. رحيل مهاجم الترجي التونسي

تعاقد العين السعودي، مع مهاجم الترجي التونسي، هيثم الجويني، لمدة موسم ونصف.





ومن المنتظر أن يسافر الجويني، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية؛ للالتحاق بفريقه الجديد.





يشار إلى أن عقد هيثم الجويني مع الترجي الرياضي، ينتهي في يونيو المقبل، وقبلت إدارة باب سويقة الاستغناء عن اللاعب مقابل 300 ألف دينار.





وقال "الجويني"، في تصريح إذاعي: "قضيت في الترجي أفضل سنوات العمر، وتوجت معه بعديد الألقاب.. واليوم أتتني فرصة للعب في السعودية، قبلت رغم أنه من الصعب علي مغادرة الترجي".





وأضاف: "أعجبني المشروع الرياضي للعين، ولذلك قبلت الانضمام إليه".





وتابع: "سأبذل كل ما لديّ لتقديم الإضافة المرجوة، وأكون في مستوى ثقة الجهاز الفني والجهاز الإداري".





واختتم: "من يدري قد أعود من جديد للترجي الرياضي بعد إنهاء تجربتي السعودية".



