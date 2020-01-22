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رياضة

ملخص أهداف مباراة أستون فيلا ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:12 ص
تريزيجيه أمام واتفورد
تريزيجيه أمام واتفورد
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إسراء أشرف
حقق فريق أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن "تريزيجيه"، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه واتفورد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، بالجولة رقم 24 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وأحرز هدفي أستون فيلا، دوجلاس لويس سواريز في الدقيقة "68"، وتيرون منجس في الدقيقة "95"، بينما أحرز تروي ديني هدف واتفورد في الدقيقة "38".

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا لمدة 77 دقيقة، بينما تواجد أحمد المحمدي على دكة البدلاء.

وبهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 25 في المركز الـ16، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 23 في المركز قبل الأخير.
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