تجربة استصلاح أراضي لمنحها للشباب بـ أبو شروف بواحة سيوة

واحة سيوة أحد واحات مصر بالصحراء الغربية والتي تتميز بامتلاكها العديد من المقومات السياحية والأثرية والزراعية.





وعانت واحة سيوة لسنوات عديدة من مشكلة الصرف الزراعي التي هددت زراعات الواحة التين والزيتون لذلك لجأت محافظة مطروح الي استحداث طرق للتخلص والاستفادة من هذه المياه باستصلاح مساحات جديدة لتوزيعها على الشباب.





وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه يجري تجربة لاستصلاح أراض بمنطقة أبو شروف بواحة سيوة لمنحها للشباب.





وأضاف خلال الاجتماع ومشايخ سيوة لبحث مشاكل أهالي الواحة ان مشروع الشباب ابو شروف يقوم على تجربة زراعة 30 فدان وزيادتها 30 فدان أخرى بدعم من منظمة الفاو.





وأشار أنه تم وضع حل لمشكلة درجة حرارة مياه الري بما يتناسب مع طبيعة الزراعات بسيوة للنخيل والزيتون سواء بخزان التبريد أو بما يتراءى الخبرة أهالى سيوة فى ذلك المجال،مع عرض اسماء الشباب المستحقين .





وأوضح أنه، يجرى حاليا تدبيش جانب مصرف بهى الدين كإحدى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "بمسافة 3 كم ورفع كفاءة،وجارى رفع كفاءة 38 وحدة سكنية واستكمال أعمال المبادرة لتوفير حياة كريمة للأهالي هناك.





كما ناقش محافظ مطروح مع مشايخ سيوة رؤية تشغيل مصنع التمور، وكذلك سرعة ترميم سقف المسجد الكبير كـ مسجد له تاريخ وواجهة مدخل المدينة وعمل طبقة عازلة لمنع تسرب مياه الأمطار كذلك تم مناقشة السلفة الزراعية لمزارعي سيوة والتيسير عليهم.





ووجه بسرعة الانتهاء من عدد من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا من أجل رفع كفاءة الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضارى لواحة سيوة ، ومنها رفع كفاءة الطرق الداخلية وعدد من الطرق الفرعية الاخرى ، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال توصيلات الصرف وأغطية غرف التفتيش .



