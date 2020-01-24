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جمال شعبان: كارثة صحية الإفراط في الأكل يسبب أزمات قلبية وانسداد في الشرايين وسرطانات

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:51 ص
جمال شعبان
جمال شعبان
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أسماء عبد الحفيظ
حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق نمن الأفراط فى الأكل ،لتسببة فى كوارث صحية أبرزها الأزمات القلبية ،والسرطانات وأنسداد الشرايين .


وقال الدكتور جمال شعبان من خلال استضافته في ندوة بموقع صدى البلد أن هناك بعض العادت الصحية للحفاظ على المعدة وهى تتمثل في طريقة الأكل ونوعية الأكل وكمية الأكل .

وأشار إلى أن طبيعة الأكل وكمية الأكل ونوعه تختلف من شخص رياضى ألى شخص ذات الطبيعة المكتبية، فالرياضى يحتاج إلى كمية أكبر، وتتوقف كمية الأكل على السن وطبيعة النشاط ومدى قدرة الشخص على البزل .

ونصح بتناول البروتين النباتي بالنسبة للأشخاص النباتيين ،مثل الفول والبسلة .

اليكم التفاصيل بالفيديو .
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