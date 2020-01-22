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بلد واحد وبرلمانان.. جلسة لنواب المعارضة في الهواء الطلق بفنزويلا.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:08 م
نواب فنزويلا
نواب فنزويلا
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آيات أحمد

عرضت فضائية "يورو نيوز" لقطات حية لجلسة برلمانية على الهواء مباشرة، حيث وجد النواب الفنزويليون المعارضون أنفسهم مجبرين على عقد جلسة تشريعية في الهواء الطلق في إحدى الساحات العامة في كاراكاس، دون حضور المشرعين الداعمين للحكومة، ما أدى إلى وجود صفوف كاملة شاغرة من الكراسي التي صفت أمام منصة تحت الأشجار.


وأجبر النواب على هذه الخطوة بعد أن منعت قوات الأمن الفنزويلية ومجموعات مسلحة من السكان، للأسبوع الثالث على التوالي، نواب البرلمان من دخول الجمعية الوطنية، آخر المؤسسات الوطنية الخاضعة لسيطرة المعارضة والتي تمثل مركزًا لصراع القوى في هذا البلد الذي أنهكته الأزمات.


وقال النواب المعارضون للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنهم ألغوا جلستهم في البرلمان تجنبًا لأي اشتباكات مع قوات الأمن ومؤيدي الرئيس.


وشن مدنيون الأسبوع الماضى هجومًا بالأحجار على موكب كان يضم نوابًا في طريقهم إلى مبنى البرلمان، وسمع إطلاق نار.

وخلال الجلسة في الهواء الطلق دعا خوان بابلو غوانيبا، النائب الأول لزعيم الجمعية الوطنية، مؤيدي المعارضة للتظاهر رفقة المشرّعين لاستعادة مبنى الجمعية الوطنية الأسبوع القادم، وأضاف عن الجلسة: "ليعلم العالم أن الجمعية الوطنية هنا وأن الأغلبية في جلسة هنا".

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