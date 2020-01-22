بشرى للزملكاوية.. انطلاق قناة النادي رسميا اليوم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ان اليوم الأربعاء ٢٢ يناير و في تمام الحادية عشر مساء تنطلق القناة الجديدة





و صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ان القناة تعتبر خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك علي شاشات التلفزيون. وتعتبر القناة جزء من التعاون بين المجموعة و نادي الزمالك احد اكبر أندية الشرق الأوسط. وأضاف م. حسام صالح ان خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية. ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك هي السهرات الرياضية فهناك برنامج سهرة مع المستشار و فيه يظهر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة و الموضوعات المجتمعية و الرياضية. اضافة الي سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) و يقدمها خالد الغندور و كريم حسن شحاته و يستضيف فيها عددا كبيرا من أفضل المحللين و النجوم الرياضيين





و خلال اليوم هناك عدد من البرامج المميزة و منها ملوك الصالات تقديم نيرة الأحمر و الذي يحمل كثير من أخبار الألعاب الجماعية و برنامج اخبارنا من تقديم فرح علي و يقوم بتغطية اخبار الرياضة في مصر بصفة عامة و كذلك المرور على المنشور على السوشيال الميديا الرياضية. كما يقدم شادي عيسي برنامج ١٩١١ و الذي يستعرض الأحداث الجارية و يستدعي مثيلتها من أحداث ماضية مرت علي نادي الزمالك و جماهيره. كذلك ينضم برنامج بعنوان وان تو و تقدمه نيرفانا العبد و يستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة في نادي الزمالك في اللعبات المختلفة فيحكي عن حياتهم العامة و اجتماعاتهم و بطريقة مميزة.





و تقدم القناة العديد من المباريات الهامة في المسابقات المحلية و الدولية و التي يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها و سيتم التنويه عنها في حينه.





وأشار المتحدث باسم الشركة المتحدة المهندس حسام صالح ان قيادات الشركة و مجلس إدارة نادي الزمالك يتشاورون في المحتوي الخاص بالقناة من أجل دوام التميز.



