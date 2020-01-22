قرار من القضاء الفرنسى ضد سعد لمجرد فى قضية اغتصاب فتاة

تطور جديد شهدته قضية المطرب سعد لمجرد والذى كان قد أتهم فيها قبل سنوات فى فرنسا، واثارت جدلا كبيرا فى فرنسا والوطن العربى.



حيث أفاد مصدر قضائي فرنسى في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن الفنان المغربي سعد لمجرد سيحاكم أمام المحكمة الجنائية وليست محكمة الجنح بتهمة الاغتصاب على خلفية اتهامات وجهتها إليه فتاة في نهاية عام 2016. حيث أفاد مصدر قضائي فرنسى في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن الفنان المغربي سعد لمجرد سيحاكم أمام المحكمة الجنائية وليست محكمة الجنح بتهمة الاغتصاب على خلفية اتهامات وجهتها إليه فتاة في نهاية عام 2016.



