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فن

قرار من القضاء الفرنسى ضد سعد لمجرد فى قضية اغتصاب فتاة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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محمد نبيل
تطور جديد شهدته قضية المطرب سعد لمجرد والذى كان قد أتهم فيها قبل سنوات فى فرنسا، واثارت جدلا كبيرا فى فرنسا والوطن العربى. 

حيث أفاد مصدر قضائي فرنسى في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن الفنان المغربي سعد لمجرد سيحاكم أمام المحكمة الجنائية وليست محكمة الجنح بتهمة الاغتصاب على خلفية اتهامات وجهتها إليه فتاة في نهاية عام 2016.

وحققت أغنية "سلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، 31 مليون مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 20 أكتوبر الماضي 2019.

جاء ذلك، بعدما حذفت إدارة موقع يوتيوب، أغنية سعد لمجرد، "سلام" بعد 8 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية، لكن يوتيوب أعاد الأغنية مجددًا بعد مرور يوم على الحجب.
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