أفريقيا لليد.. مصر تتقدم على أنجولا في الشوط الأول 15-12

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وأنجولا ، بتقدم الفراعنة بنتيجة 15 هدف مقابل 12 لأنجولا ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.
بدأ المنتخب المصري المباراة بقوة وتقدم بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في أول 6 دقائق ، لكن سرعان ما عادل الأنجوليون النتيجة في الدقيقة الثامنة ، ليتقدم بعدها المنتخب الأنجولي قبل أن يعادل يحيي خالد النتيجة للفراعنة.
وظهر اللاعب محمد سند بشكل جيد ليقلب النتيجة لتقدم الفراعنة بنتيجة 12 مقابل 10 أهداف ، وينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بـ 15 هدف مقابل 12.
يذكر أن المنتخبين المصري والأنجولي قد ضمنا الصعود لنصف نهائي البطولة مع منتخبي تونس والجزائر.