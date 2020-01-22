أفريقيا لليد.. مصر تتقدم على أنجولا في الشوط الأول 15-12





بدأ المنتخب المصري المباراة بقوة وتقدم بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في أول 6 دقائق ، لكن سرعان ما عادل الأنجوليون النتيجة في الدقيقة الثامنة ، ليتقدم بعدها المنتخب الأنجولي قبل أن يعادل يحيي خالد النتيجة للفراعنة.





وظهر اللاعب محمد سند بشكل جيد ليقلب النتيجة لتقدم الفراعنة بنتيجة 12 مقابل 10 أهداف ، وينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بـ 15 هدف مقابل 12.





يذكر أن المنتخبين المصري والأنجولي قد ضمنا الصعود لنصف نهائي البطولة مع منتخبي تونس والجزائر.

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وأنجولا ، بتقدم الفراعنة بنتيجة 15 هدف مقابل 12 لأنجولا ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.