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رياضة

أفريقيا لليد.. مصر تتقدم على أنجولا في الشوط الأول 15-12

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:45 م
مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر وأنجولا
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وأنجولا ، بتقدم الفراعنة بنتيجة 15 هدف مقابل 12 لأنجولا ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

بدأ المنتخب المصري المباراة بقوة وتقدم بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في أول 6 دقائق ، لكن سرعان ما عادل الأنجوليون النتيجة في الدقيقة الثامنة ، ليتقدم بعدها المنتخب الأنجولي قبل أن يعادل يحيي خالد النتيجة للفراعنة.

وظهر اللاعب محمد سند بشكل جيد ليقلب النتيجة لتقدم الفراعنة بنتيجة 12 مقابل 10 أهداف ، وينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بـ 15 هدف مقابل 12.

يذكر أن المنتخبين المصري والأنجولي قد ضمنا الصعود لنصف نهائي البطولة مع منتخبي تونس والجزائر.
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