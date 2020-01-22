فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمدينة نجع حمادي لمدة يومين

أعلن قطاع كهرباء قنا، فى بيان له اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربائي عن ٧ مناطق بمدينة نجع حمادي يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٤ و ٢٥ يناير ٢٠٢٠، وذلك لتركيب محول جديد بقدرة ٤٠ ميجا بدلا من محول ١٧ ميجا القديم.





و أوضح بيان كهرباء قنا، بأن فصل التيار الكهربائي يشمل مناطق "المناصرة - الرئيسية - الشورية - الشيخ على - السماينة - هوّ - بركة".





وأشار البيان، إلى أن فصل التيار يبدأ من الساعه التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا وسوف يتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.





وطالب البيان، المواطنين القاطنين في المناطق المذكورة بأخذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى.



