AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمدينة نجع حمادي لمدة يومين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:16 م
كهرباء
كهرباء
Advertisements
يوسف رجب
أعلن قطاع كهرباء قنا، فى بيان له اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربائي عن ٧ مناطق بمدينة نجع حمادي يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٤ و ٢٥ يناير ٢٠٢٠، وذلك لتركيب محول جديد بقدرة ٤٠ ميجا بدلا من محول ١٧ ميجا القديم. 

و أوضح بيان كهرباء قنا، بأن فصل التيار الكهربائي يشمل مناطق "المناصرة - الرئيسية - الشورية - الشيخ على - السماينة - هوّ - بركة". 

وأشار البيان، إلى أن فصل التيار يبدأ من الساعه التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا وسوف يتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وطالب البيان، المواطنين القاطنين في المناطق المذكورة بأخذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فصل الكهرباء عن مركز ومدينة المحلة للصيانة.. السبت

انقطاع الكهرباء عن محطة محولات جنوب طنطا لإجراء الصيانة.. السبت

انقطاع الكهرباء عن محطة محولات جنوب طنطا لإجراء الصيانة.. غدا

تعرف على مناطق فصل التيار الكهربائي 5 ساعات لصيانة المحولات بالغردقة

فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق في قنا .. غدًا

غدا..قطع التيار الكهربائي عن مناطق سكنية في المحلة لإجراء الصيانة

ترشيحاتنا

نائب ليبي يكشف خطة خطيرة ينفذها السراج في طرابلس

مختار نوح يكشف العقل المدبر لعملية اغتيال الشهيد هشام بركات..فيديو

صوّرته عاريًا.. أم بلا قلب تعذب طفلها انتقامًا من والده فى الدقهلية.. فيديو

صقيع وأمطار وبرد شديد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى السبت المقبل

ترامب: إدراج بعض من الدول على قائمة حظر السفر لتكون بلادنا آمنة

رسالة خطف على الفيسبوك.. الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء سيدة بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة

شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور

بفستان مكشوف الكتف.. درة تتألق بإطلالة بسيطة