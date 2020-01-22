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باحث بمركز دراسات شرق الأوسط فى لندن : الأجنحة الثلاثية خطة الإخوان لنشر الفوضى بمصر..فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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محمود محسن

 أكد أحمد عطا الباحث بمركز دراسات شرق الاوسط بلندن أن التنظيم الدولى وعناصر من تركيا حاولوا تنفيذ خطة ارهابية مسلحة لإثارة القوضى فى ذكرى 25 يناير مؤكدا انه تم وضع الخطة في  جنوب شرق الاناضول.


واضاف الباحث بمركز دراسات شرق الاوسط بلندن أن  الخطة سميت بـ "الأجنحة الثلاثية" حيث أشرف عليها مسئول المقاتلين الذي يشرف على نقل المقاتلين لليبيا ورئيس لجنة حقوق الانسان والحريات.


وتابع أحمد عطا أن الاجنحة الثلاثية خطة متكاملة تعتمد على ميليشيات الكترونية تقوم بفتح صفحات عبر مواقع التواصل الأجتماعي من خلال فصيل مدرب بالخارج وخلايا عنقودية مدربة ووضع التكليفات من الخارج والهدف منها شل حركة الشارع واستهداف مؤسسات الدولة.


وأشار  الباحث بمركز دراسات شرق الاوسط بلندن أنه لاول مرة قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالتخطيط لتحرك شعبى تحت مسمى الجوكر تيمنا بمسئول العمليات المسلحة الذي قتلته الصاعقة المصرية وهو أحد قيادات انصار بين المقدس.


وفال أحمد عطا  أن التنظيم الدولى وتركيا عقدوا العزم على الحشد لثورة مسلحة وحاولوا تدوير عناصر حركة حسم مؤكدا انه يجب تقديم التحية للأجهزة الأمنية على كشف هذا المخطط .

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