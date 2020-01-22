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تفاصيل ضبط خلية إخوانية خططت لإثارة الفوضى بمصر فى ذكرى 25 يناير

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:05 م
حسين عبد الراضى
حسين عبد الراضى
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محمود محسن

أكد حسين عبد الراضى الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن البيان الذي تم نشره لإعترافات الخلية الإرهابية التي سعت لنشر الفوضى بذكرى 25 يناير والتي نجحت أجهزة الأمن في القبض عليها ان الخلية الارهابية عملت على 3 خلايا نوعية.


وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خلال تصريحات تليفزيونية أنه يوجد تنظيم سري لجماعة الإخوان الارهابية، يتمثل في جناح عسكري الهدف منه العمل على زرع خلايا عنقودية من الشباب الذي ليس لديه فكر ويعمل على إثارة الشغب. 


وتابع عبد الراضي ان الخلية الثانية تعمل بشكل إلكتروني عن طريق صفحات والتي حملت اسم  "حركة المقاومة الشعبية" وصفحة "الجوكر" وذلك  بقيادة تامر جمال وعطوة كنانة باصدار بعض الموضوعات وإستقطاب الشباب للتحدث فيها.


وأشار أن الشباب الذي ينضم لفكر الاخوان يتم تكليفه بعدد من المهام عن طريق تطبيق تليجرام.


وقال حسين عبد الراضي إن هناك خلية تعمل على الترويج للشائعات وضرب ثقة المجتمع المصري مؤكدا ايضا وجود حركة حسم الإرهابية التي كان لديها الذخيرة والقنابل شديدة الإنفجار.  

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