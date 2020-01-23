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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بـ20.5 مليار جنيه..اليوم

الخميس 23/يناير/2020 - 08:37 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

تبيع وزارة المالية اليوم الخميس، أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ20.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.

قال تقرير صادر عن  الوزارة إنه من المقرر بيع أجل 182 يوما بـ10 مليارات جنيه وأجل 364 يوما بـ10.5 مليار جنيه.

وخلال الأحد والإثنين الماضيين باعت وزارة المالية عبر البنك المركزي المصري أدوات دين من أجلي 91 و 273 يوما و سندي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 21.25 مليار جنيه من إجمالي 41.75 مليار جنيه مخططة هذا الأسبوع.

وتستهدف وزارة المالية تدبير احتياجاتها التمويلية من أدوات الدين الحكومي خلال الأسبوع الجاري لتدبير الفجوة التمويلية.

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