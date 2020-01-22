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برلمان

برلماني: 3 مؤشرات تجبر روسيا على رفع حظر الطيران عن مصر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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أحمد أيمن

أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة، على وجود مؤشرات إيجابية ستجبر روسيا على رفع حظر عن طيرانها إلى مصر،  ومنها الجوائز الدولية والثقة التي نالتها مصر مؤخرا،  فضلا عن زيادة النمو السياحي، بجانب الدعاية الداخلية والخارجية للقطاع.

وأضاف عبده في تصريحات لـ"صدى البلد"،  أن مصر حصلت على جائزة المجلس الدولي للسياحة والسفر، للريادة،  نتيجة لما استطاعت الدولة تقديمه من استثمارات وإنفاق على البنية التحتية الخاصة بتوفير سبل السلامة للسائحين بمن فيهم الروس.

وأشار النائب إلى أن المجلس الدولي السياحة والسفر قد نشر، تقريرا عن السياحة في مصر، أكد أنها أسرع الدول نموًا في شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5 بالمئة، وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 بالمئة.

وأعلن اتحاد السياحة الروسي، أن استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية سيكون ممكنا في أواخر أبريل أو أوائل مايو.

وانطلق وفد أمني روسي متخصص في أمن المطارات مؤلف من ثمانية أشخاص يوم 19 يناير، في جولة تفقدية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين تستمر حتى 24 يناير، لمتابعة حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول والمهبط، والتفتيش على طرق إنهاء الإجراءات الأمنية المطبقة على الركاب والعاملين كما ستجرى مفاوضات مع سلطات الخطوط الجوية المصرية جاء وفقا لما نشرتة سبوتنيك الروسية.


وقد تم إجراء آخر تفتيش للمطارات المصرية من قبل الروس في أبريل عام 2019.

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