هشام إدريس: مشاركة مصر بمعرض الفيتور تجذب الأسواق الناطقة بالإسبانية

أ كد هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، والمشارك حاليًا بفعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور «FITURE» بالعاصمة الإسبانية مدريد، على أن المشاركة المصرية سواء على المستويين الحكومي والخاص بالمعرض، تدعم السياحة المصرية بمختلف أنواعها وأنماطها وللسياحة الثقافية والتاريخية بشكل خاص.





وأشاد هشام إدريس، في بيان صحفى اليوم الأربعاء، بمستوى المشاركة الرسمية المصرية بالمعرض الدولى بقيادة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، ومشاركة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية،، مؤكدًا على أن المعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور «FITURE» يُعتبر أحد أهم ثلاث معارض دولية حول العالم بعد برلين ولندن ، ومثمنًا على أن هذه المشاركة المصرية تمثل تعزيزًا للتواجد المصرى على الخريطة السياحية الدولية والاتصال المباشر مع القائمين علي صناعة السياحة والطيران في العالم.





وأكد إدريس، أن السوق الإسبانية من الأسواق السياحية الهامة التى تضع السياحة المصرية إهتمامًا بهذا السوق المتميزة.. والذي يهتم بالسياحة الثقافية والتاريخية، فضلًا عن كونه يُعد بوابة الإنطلاق للأسواق الناطق باللغة الإسبانية سواء فى شبه جزيرة ايبريا أو أمريكا اللاتينية، والتي تحرص - هذه الأسواق - على التواجد بهذا المعرض الدولى وقيام شركات السياحة بها بعقد الصفقات والاتفاقيات الناجحة مع نظيرتها في دول العالم وكذلك التعرف على المستجدات والبرامج التى تقدمها الشركات المتشابهة.





وأضاف أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الشركات والفنادق السياحية المصرية المشاركة في المعرض، حريصة علي تقديم أفضل عروضها لبرامجها السياحية بطريقة متميزة ومبهرة مستخدمة أحدث وسائل التكنولوحيا المتطورة، وإظهار المقصد السياحى المصرى بمختلف أنماطه بصورة حضارية ورائعة ومتميزة.





وأوضح هشام إدريس، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين المشاركين المصريين لإعلاء الشأن السياحى المصرى، والتأكيد على تحسين الصورة الذهنية وجودة الخدمات السياحية المقدمة، والهدف السامى لجذب المزيد من الحركة من إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية الناطق باللغة الأسبانية، لما يكون له الأثر الكبير علي دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة الي مصر،





وأشار إدريس، إلى أن مشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالمعرض وحرصه على الالتقاء بعدد من الوكالات السياحية الدولية تؤكد سعيه الدؤوب لاستقطاب شريحة من هذه الأسواق للسياحة ليس الشاطئية فقط، وإنما للأنماط الأخرى سواء سياحة المغامرات أو الصحراوية، وكذلك الدينية لما تحتضنه جنوب سيناء من أماكن مقدسة مثل دير سانت كاترين وجبل موسى وغيرها من المقاصد الدينية التى لا توجد فى أماكن أخرى.



