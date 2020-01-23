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محافظات

استعدادا لموسم الصيف.. محافظ مطروح يشدد على انتهاء أعمال الطرق بالشوارع

الخميس 23/يناير/2020 - 02:54 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على سرعة إنجاز جميع الأعمال والانتهاء من إعادة الشيء لأصله بالطرق والشوارع قبل 20 أبريل القادم  للتيسير على المواطنين.

كان ذلك استعدادا لموسم الصيف السياحي، والتي تستقبل خلاله محافظة مطروح أعدادا كبيرة من زوار المحافظة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية. 

ووجه بسرعة قيام كل جهة بإنهاء أعمالها فى التوقيتات المحددة، والبدء فورا فى إعادة الشيء لأصله بالمناطق المنتهى بها أعمال مد البنية التحتية كخطوط المياه والصرف الصحى والغاز لوضع طبقة اسفلتية مع تحديد الأولويات والتوقيتات لإنهاء الأعمال.
  
كما وجه محافظ مطروح بسرعة البدء فى أعمال تطوير عمارات الكيلو 4 بعد الاتفاق مع البنك الأهلى المصرى والشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية لإعادة تأهيل وتطوير 37 عمارة مع البدء بعدد 10 عمارات بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى.

وأكد محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحصر جميع الأعمال الجارية والمتأخرة بجميع المدن لسرعة الانتهاء منها.
استعدادا لموسم الصيف.. محافظ مطروح يشدد على انتهاء أعمال الطرق بالشوارع
استعدادا لموسم الصيف.. محافظ مطروح يشدد على انتهاء أعمال الطرق بالشوارع
استعدادا لموسم الصيف.. محافظ مطروح يشدد على انتهاء أعمال الطرق بالشوارع
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