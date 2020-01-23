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فن

الشعر يبرز مفاتن المرأة.. فنانة شهيرة تكشف تمسكها بالحجاب ..فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 02:58 ص
الكويتية سماح
الكويتية سماح
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة الكويتية سماح عن سر رفضها ثلاثة أعمال فنية تم عرضها عليها؛ بسبب ارتدائها الحجاب، مؤكدة أنها لن تقدم أعمالا لا تتناسب مع حجابها. 

وقالت "سماح"، فى لقاء تلفزيونى، إن الحجاب يقيدنى فى تقديم أدوار بعينها، وأرفض الأعمال التي لا تتناسب مع حجابى، وهو ما تحقق بالفعل فى ثلاثة أعمال فنية مؤخرًا، وأتمنى أن يعرض علىّ الدور المناسب الذى يدفعنى للحفاظ على حجابى حتى داخل المنزل. 

وأضافت "قمت بتغيير لفة الحجاب من أجل أن تتناسب مع طبيعة عملى كفنانة، وحتى لا يتم تقييدى بشكل أكبر". 

واوضحت "أرفض فكرة التحايل فى ارتداء باروكة كنوع بديل عن الحجاب من اجل العمل والمشاركة فى الأعمال الفنية لأنها فى النهاية هى شعر يبرز مفاتن المراة وانا متمسكة بالحجاب حتى الان واتمنى ان اصير على هذا النحو".

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