شاهد طفلة تقوم بتصرف ذكي للهروب من رجل حاول إيذاءها

من الذكاء أن تعلم طفلك على التصرف الذكي ليلجأ له إذا وقع في مشكلة لا مفر منها، مثلما حدث مع هذه الطفلة الروسية.





ورصدت كاميرات المراقبة مجموعة تسجيلات لكارثة كادت أن تصيب طفلة عندما لاحقها رجل بدت نيته السيئة على وجهه، ولاحقها في الشارع.





انتشر مقطع الفيديو المصور بواسطة كاميرات المراقبة على موقع التغريدات تويتر حيث أشاد المغردون بتصرف الطفلة الذكي الذي أنقذها من رجل ربما يكون قاتلًا أو مغتصبًا.





فقد شعرت الطفلة بمطاردة الرجل لها، وبدلًا من الفزع والهلع تصرفت بهدوء وعفوية فدخلت إلى إحدى البنايات لكنه دخل وراءها.





صعدت الطفلة السلم مسرعة وقامت بالاختباء وراء أحد الجدران في ممر صغير، فلم يرها الرجل واستمر في طريقه إلى المصعد.





وعندما أعطاها ظهره همت الطفلة بالفرار وخرجت من البناية فتبعها يبحث عنها، لكنها عادت بعد وقت قليل برفقة شاب وكأنها تحتمي به فابتعد الذئب البشري وكأنه لم يفعل شيئًا.