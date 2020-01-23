مدير أمن بورسعيد يستقبل وفد الحرية ونقابة المهن الموسيقية للتهنئة بعيد الشرطة

استقبل اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، وفدا من حزب الحرية المصرى والنقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الدكتور أحمد أبو المجد أمين عام الحزب بالمحافظة وعضو النقابة العامة للمهن الموسيقية لتقديم التهنئة بأعياد الشرطة.





وأبدى مدير أمن بورسعيد سعادته باهتمام الأحزاب والقوى الشعبية والتنظيمات النقابية بتقديم التهاني للشرطة في عيدها بما يدل على أن نسيج الشعب المصرى لايمكن اختراقه أو هز ثقته بالأجهزة الأمنية التي تسهر علي حماية امنه وأمانه الداخلي بجانب قوات مصر المسلحة درع الوطن.





واكد مدير أمن بورسعيد علي ضرورة اهتمام المهنئين بتوعية المواطنين ضد حروب الجيل الرابع و الشائعات التي قد تتسبب في بعض الأوقات في أحداث البلبلة وزعزعة الرأي العام مشدد علي أن الأجهزة الأمنية دائما وابدا لها بالمرصاد.





ومن جانبه قدم الدكتور أحمد أبو المجد امين الحرية المصرى و عضو النقابة العامة للمهن الموسيقية الشكر والتقدير باسم قيادات حزب الحرية المصرى قيادة وأعضاء وباسم نقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر الي اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد وجميع للقيادات الأمنية المعاونة وضباط إدارة البحث الجنائى وأفراد وجنود الشرطة علي مايذلوه من مجهودات كبيرة للحفاظ على أمن وأمان المواطن وحمايته وحماية ممتلكاته.





وأكد أبو المجد علي أن المنظومة الأمنية ببورسعيد ارتقت إلى المنظومات الأمنية العالمية بما تشهده من تطور سريع لتواكب سرعة التطور الذي تشهده بورسعيد في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار بورسعيد قاطرة للتنمية.





وشدد أبو المجد علي أن الضربات الاستباقية لضباط ورجال الأمن الوطني شيئ يدعي للفخر بما له من مردود ايجابي علي الحفاظ علي النسيج الداخلي لأبناء الوطن ودحر العمليات الإرهابية بجانب مجهودات رجال البحث الجنائى ومايقومون به من مجهودات لردع الخارجين على القانون وضبط مرتكبي الحوادث في أوقات زمنية قياسية.









وقال أبو المجد إن مصر ستظل على الدوام شعب وشرطة وجيش أيد واحدة مختتم حديثه بالترحم شهداء الوطن وشهداء الشرطة والجيش.







وفي نهاية اللقاء قدم أبو المجد والوفد المرافق درع تقدير وشكر إلى مدير أمن بورسعيد تعبيرا عن تقدير رجال الشرطة ومجهوداتهم.