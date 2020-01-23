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رياضة

فحص طبي جديد لـ رمضان صبحي

الخميس 23/يناير/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،  تدريبات بدنية خفيفة مع الفريق صباح اليوم الخميس، قبل أن يستكمل التدريب بشكل فردي مع طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني، تمهيدا للمشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وبدأ اللاعب تنفيذ بعض الوحدات الخفيفة بالكرة بشكل منفرد، في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له؛ تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية.

 كشفت الأشعة التي خضع لها رمضان صبحي  مؤخرا تحسن حالته، وفقا لما أكده خالد محمود طبيب الفريق في التقرير الذي قدمه للجهاز الفني.

ومن المقرر أن يخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مواجهة النجم الساحلي لزيادة الاطمئنان على حالته قبل السماح بعودته للمشاركة في التدريبات والمباريات من جديد.

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