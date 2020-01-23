حكم أخذ دواء يحتوى على نسبة من الكحول

حكم التداوي بشرب الخمر

وأشار إلى أن أى دواء به كحول ولو نسبة قليلة فهو يعتبر شيئا مسكرا ولا يجوز التداوي به لأن الله لم يجعل تداوى فى شيء محرم.

حكم تناول دواء يحتوي على دهن خنزير

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعا في دخول دهن الخنزير في صناعة الدواء، مشيرًا إلى أنه إذا اقتضت الضرورة ذلك فلا مانع على الإطلاق.





وأضاف "العجمي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال "ما حكم أخذ دواء به مادة مصنوعة من عظام الخنزير؟"، أنه إذا كان الطبيب وصف لك هذا الدواء وهذه المادة قد تحللت فى هذا الدواء واستحالت لمواد كيماوية أخرى وكان هذا بأمر الطبيب فلا حرج فى أخذ هذا الدواء.



