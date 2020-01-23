بعد شائعات زواجها من كاظم الساهر .. شاهد أبرز إطلالات منى ممدوح

تداول عدد من رواد موقع "انستجرام" صورة تجمع الفنان العراقى كاظم الساهر والممثلة المصرية منى ممدوح، زاعمين أنها زوجته، مع تعليق: كاظم الساهر ومراته المصرية".

وقد سبق وأعلن الفنان كاظم الساهر فى إحدى الحفلات خطوبته رسميًا بفتاة تونسية تدعى سارة، وأعلن القيصر الخبر على الملأ أمام جمهوره، مؤكدًا أن الأمر لم يتعد الخطوبة.

ويذكر أنه تم التعاون بين منى ممدوح والقيصر في كليب غنائي قديم منذا اكثر من 15 عام، بينما التقوا مجددا في اغسطس الماضي بإسبانيا فتم التقاط هذه الصورة.

ومن جانب اخر، تُعرف منى ممدوح بإطلالاتها الجريئة واتباعها لأحدث صيحات الموضة، كما تحب التنويع بين الكاجول والسهرة.

إليك أبرز إطلالات منى ممدوح ..