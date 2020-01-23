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محافظات

الاثنين القادم.. سكر نجع حمادي يبدأ صرف 90 % من مستحقات مزارعي القصب

الخميس 23/يناير/2020 - 02:45 م
القصب
القصب
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يوسف رجب
أعلنت شركة سكر نجع حمادي، عن صرف دفعات تحت الحساب لموردي القصب بنسبة 90% من الموردين للمصانع من بداية الموسم و حتى 25 يناير الجاري.

وأشارت إدارة الشركة، إلى أنه سوف يتم الصرف بداية من الاثنين 27 يناير الجاري، وحتى الخميس الموافق السادس من فبراير المقبل، مع تحديد يوم لكل مجموعة قرى لصرف المستحقات.


و أوضحت إدارة الشركة، بأن الصرف يتم طبقًا للجدول المعلن، مع تفعيل خدمة السداد الالكتروني لمن يرغب من موردي القصب صرف مستحقاته من أي بنك داخل دائرة بلدته أو أي فرع داخل مصر.

يذكر أن مزارعي محصول قصب السكر بمحافظة قنا، يبدأون توريد كميات القصب مع نهاية شهر ديسمبر من كل عام .
الاثنين القادم.. سكر نجع حمادي يبدأ صرف 90 % من مستحقات مزارعي القصب
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