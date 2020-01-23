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محافظات

أمن الإسماعيلية يحتفل بالذكرى الـ 68 لـ عيد الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:53 م
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية
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انجي هيبة
شهد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الاسماعيلية، يرافقه اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات قائد الجيش الثانى الميدانى، واللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وقيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية، والأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، وعدد من القساوسة وممثلى الكنيسة الإنجيلية، احتفالات مديرية أمن الاسماعيلية، بعيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير المجيدة.

ويحتفل أمن الإسماعيلية، بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة الذى يعد تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التى راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا و80 مصابا وجريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد قوات الاحتلال الإنجليزى، مرورا بأحداث كثيرة حتى وقتنا هذا ضحوا من خلالها بحياتهم وأرواحهم من أجل حماية المواطنين وقد تضمنت مراسم الاحتفال وضع أكاليل من الزهور على النصب الذكارى للشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم الذكية وعزف السلام الوطنى وسلام الشهيد وتبادل الدروع التذكارية فيما بين محافظ الاسماعيلية وقائد الجيش الثانى الميدانى ومدير الأمن .  


وخلال الاحتفال أكد محافظ الاسماعيلية أن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التي لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرد. 

 
كما أشاد بجهود رجال الشرطة جميعا من أجل الحفاظ على الأمن الداخلى للوطن، مؤكدا أن موقف رجال الشرطة، فى تلك المعركة الذين رفضوا تسليم أسلحتهم، لقوةٍ تفوقهم عددا وعتادا، فلم يحنوا رءوسهم، وقاوموا حتى آخر طلقة لديهم، بكل بسالة وتضحية، حتى سقط المئات منهم، بين شهداء ومصابين، حافظين جميعا لشرف الوطن.. وكرامته يعبر بكل صدق، عن الشخصية الوطنية للشعب المصري العظيم
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