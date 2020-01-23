أمن الإسماعيلية يحتفل بالذكرى الـ 68 لـ عيد الشرطة

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ويحتفل أمن الإسماعيلية ، بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة الذى يعد تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التى راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا و80 مصابا وجريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد قوات الاحتلال الإنجليزى، مرورا بأحداث كثيرة حتى وقتنا هذا ضحوا من خلالها بحياتهم وأرواحهم من أجل حماية المواطنين وقد تضمنت مراسم الاحتفال وضع أكاليل من الزهور على النصب الذكارى للشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم الذكية وعزف السلام الوطنى وسلام الشهيد وتبادل الدروع التذكارية فيما بين محافظ الاسماعيلية وقائد الجيش الثانى الميدانى ومدير الأمن .









وخلال الاحتفال أكد محافظ الاسماعيلية أن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التي لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرد.





وفد سياحي أمريكي يزور المناطق الأثرية بالمنيا اقرأ أيضا:

كما أشاد بجهود رجال الشرطة جميعا من أجل الحفاظ على الأمن الداخلى للوطن، مؤكدا أن موقف رجال الشرطة، فى تلك المعركة الذين رفضوا تسليم أسلحتهم، لقوةٍ تفوقهم عددا وعتادا، فلم يحنوا رءوسهم، وقاوموا حتى آخر طلقة لديهم، بكل بسالة وتضحية، حتى سقط المئات منهم، بين شهداء ومصابين، حافظين جميعا لشرف الوطن.. وكرامته يعبر بكل صدق، عن الشخصية الوطنية للشعب المصري العظيم

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الاسماعيليةيرافقه اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات قائد الجيش الثانى الميدانىواللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيليةوالمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظواللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظةواللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعدوالدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويسوجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذيةوقيادات الأوقاف والمنطقة الأزهريةوالأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيليةوعدد من القساوسة وممثلى الكنيسة الإنجيليةاحتفالات مديرية أمن الاسماعيليةبعيد الشرطةوذكرى ثورة 25 يناير المجيدة.