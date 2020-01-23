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محافظات

وفد سياحي أمريكي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الخميس 23/يناير/2020 - 01:22 م
وفد سياحي امريكي
وفد سياحي امريكي يزور المناطق الاثرية بالمنيا
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أيمن رياض
استقبلت منطقة أثار تل العمارنة بمحافظة المنيا، وفدًا سياحيًا قادمًا من أمريكا، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.


أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، أن برنامج زيارة الوفد يستمر لمدة يومين، حيث سيزور الوفد غدا منطقتي آثار بني حسن وتونا الجبل.


وأشار إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".

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كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
وفد سياحي أمريكي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي أمريكي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
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