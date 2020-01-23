محافظ المنوفية يتفقد المركز الطبي بكفر داود والمدفن الصحي بمدينة السادات

وجّه اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة بدراسة إمكانية تحويل المركز الطبي بكفر داود إلى مستشفى مركزى لتقديم خدمات طبية أفضل لأهالى القرية، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمدينة السادات للوقوف على الحالة العامة وانتظام سير العمل بالمدينة بحضور وكيل وزارة الصحة ومدير الإدارة الطبية، ورئيس مدينة السادات.





وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمركز الطبى واستمع لشرح مبسط من مدير المركز عن طبيعة العمل وعدد أطقم الأطباء والتمريض، وخلال تفقده وجه المحافظ مدير المستشفى بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بسرعة تشغيل عدد 2 غرفة نساء وتوليد لرفع كفاءة القسم وكذا إمكانية تشغيل 2 غرفة عناية مركزة وإمدادهم بالأجهزة من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية لضمان تقديم الخدمة الطبية للأهالي.





كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجى بمبنى الوحدة المحلية الجديد لمدينة السادات بحضور النائب سامى المشد عضو مجلس النواب ، ووجه رئيس المدينة بسرعة تشغيل المركز ودعمه بأحدث الأجهزة والدفع بالكوادر الشابة المدربة لضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم وفعال للمواطنين.





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وفى ذات السياق تفقد المحافظ المدفن الصحى بكفر داود بمدينة السادات للوقوف علي مدى إنتظام سير العمل بالمدفن والتأكد من إتباع كافة الإشتراطات البيئية والصحية الأمنة في عملية دفن المخلفات .