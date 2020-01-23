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حوادث

سقط عليه الطوب.. مصرع شاب أثناء عمله في كفر الشيخ

الخميس 23/يناير/2020 - 02:48 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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محمود زيدان

لقي عامل بناء بكفر الشيخ، مصرعه، إثر سقوط الطوب عليه، أثناء حمل الطوب، واختلال توازنه، بأحد العقارات تحت الإنشاء، وتم نقله إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة به.


وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد "م.س" 29 سنة، عامل، مقيم برج البرلس، مصابًا، وتوفي عقب وصول المستشفى.


 ونقل رجال الإسعاف، العامل، مصابًا، بجرح بفروة الرأس ونزيف وتهتك بعظام الجمجمة، إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتوفي عقب وصوله للمستشفى متأثرًا بإصابته، تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة بمركز البرلس.


وتبين من تحريات المباحث أنه أثناء قيام حفيده بالعمل بأحد العقارات تحت الإنشاء، وحمله بعض الطوب وصعوده سلم العقار، اختل توازنه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، وسقط الطوب عليه، وحدوث إصابته المشار إليها، التي أودت بحياته.

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