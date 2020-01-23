AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هالة زايد تبحث مع نظيرها السوداني سُبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي

الخميس 23/يناير/2020 - 03:04 م
هالة زايد - وزيرة
هالة زايد - وزيرة الصحة
Advertisements
أ ش أ
بحثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع وزير صحة شمال السودان الدكتور أكرم علي التوم، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة في تنفيذ مبادرات الصحة العامة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واستراتيجية التعليم الطبي المهني.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس نظيرها السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمُبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.

من جهته.. قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي: "إن الوزيرين تناولا كافة الملفات الصحية بالدولة الشقيقة والوضع الحالي، حيث أن الدكتورة هالة زايد وجهت بإلحاق عدد من أطباء الدولة الشقيقة ببرنامج الزمالة المصرية؛ لتوفير التعلم والتدريب المهني في إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية بما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن السوداني".

وأضاف: "أن وزيرة الصحة وجهت الشكر للدكتور "تيدروس أدهانوم" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على جهوده في دعم مصر للتصدي للأمراض في أفريقيا، حيث أن مبادرة القضاء على فيروس "سي" تستكمل مسيرتها في عدد من الدول الأفريقية الصديقة تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، وذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور محمد جاد بتوفير احتياجات الدولة الشقيقة من المستحضرات الدوائية الطارئة والأمصال، بالإضافة إلى استقبال الحالات الحرجة والتي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة من الأشقاء السودانيين بمستشفيات الوزارة كمنح علاجية، منوهة بأنه تمت مناقشة إمكانية إرسال عدد من أطباء السودان للاستفادة من تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرات الصحة العامة.

من جهته، قدّم وزير صحة شمال السودان شكره للدكتورة هالة زايد على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي"، مشيدًا بحرص مصر على افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بدولة السودان لدعمها في مسح وعلاج مواطنيها من فيروس "سي"، مؤكدًا أنه ليس بالجديد على مصر دعمها لأشقائها الأفارقة في كافة المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية: سندعم الحكومة المصرية فى تطبيق التأمين الصحى الشامل.. فيديو

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بجنيف يصل القاهرة

وزيرة الصحة: قريبا افتتاح أول 6 مراكز لتجميع مشتقات البلازما

خلال جلسة في البرلمان.. وزيرة الصحة: منظومة مميكنة للرعايات والحضانات في 2020.. ونواب: مصر تشهد طفرة صحية رغم قلة الإمكانيات والقوى البشرية

أمام البرلمان.. وزيرة الصحة تستعرض أبرز الملفات وخطة 2020.. وتتعهد بمزيد من المبادرات مستقبلا.. والنواب: فخورون بما تم إنجازه

صحة البرلمان: مبادرة الرئيس لـ الحوامل تمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين

ترشيحاتنا

شاهد.. رقص ميجان ميركل في فيديو نادر

الجبلاية توقف الحكم المونديالي.. زلزال جهاد جريشة يضرب لجنة الغندور

كواليس تعرض حكم مصري للسحر في الملاعب.. فيديو

ديك يقتل صاحبه في أغرب معركة من نوعها في الهند

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

تركيا: لن نرسل عسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور