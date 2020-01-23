هالة زايد تبحث مع نظيرها السوداني سُبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي

بحثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع وزير صحة شمال السودان الدكتور أكرم علي التوم، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة في تنفيذ مبادرات الصحة العامة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واستراتيجية التعليم الطبي المهني.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس نظيرها السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمُبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.





من جهته.. قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي: "إن الوزيرين تناولا كافة الملفات الصحية بالدولة الشقيقة والوضع الحالي، حيث أن الدكتورة هالة زايد وجهت بإلحاق عدد من أطباء الدولة الشقيقة ببرنامج الزمالة المصرية؛ لتوفير التعلم والتدريب المهني في إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية بما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن السوداني".





وأضاف: "أن وزيرة الصحة وجهت الشكر للدكتور "تيدروس أدهانوم" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على جهوده في دعم مصر للتصدي للأمراض في أفريقيا، حيث أن مبادرة القضاء على فيروس "سي" تستكمل مسيرتها في عدد من الدول الأفريقية الصديقة تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، وذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".





وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور محمد جاد بتوفير احتياجات الدولة الشقيقة من المستحضرات الدوائية الطارئة والأمصال، بالإضافة إلى استقبال الحالات الحرجة والتي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة من الأشقاء السودانيين بمستشفيات الوزارة كمنح علاجية، منوهة بأنه تمت مناقشة إمكانية إرسال عدد من أطباء السودان للاستفادة من تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرات الصحة العامة.





من جهته، قدّم وزير صحة شمال السودان شكره للدكتورة هالة زايد على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي"، مشيدًا بحرص مصر على افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بدولة السودان لدعمها في مسح وعلاج مواطنيها من فيروس "سي"، مؤكدًا أنه ليس بالجديد على مصر دعمها لأشقائها الأفارقة في كافة المجالات.