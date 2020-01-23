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مرأة

ابتعد عنها.. أعراض وعلامات تؤكد فشل زراعة الأسنان

الخميس 23/يناير/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا على صفحته الشخصية بالفيسبوك، إن عمليات زراعة الأسنان من العمليات الترميمية التي يحتاجها الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأسنان المتعددة والتي تعتبر الزراعة حلها الوحيد والأمثل، ولكن على الرغم من أن فشل هذه النوعية من العمليات أمر مستبعد للغاية، إلا أن هناك بعض العوامل الطبية الخاطئة التي قد تؤدي في النهاية إلى فشل زراعة الأسنان. 

وأضاف سمير، أن زراعة الأسنان تتطلب اللجوء إلى أخصائي على قدر عال من الخبرة المهنية ليبتعد بعلمية الزراعة عن عوامل الفشل المحتملة، والتي تتمثل في احتمال حدوث الرفض المبكر للزراعة قبل انتهاء العظم من الشفاء، بينما رفض الزرع المتأخر يحدث غالبا بسبب سوء الرعاية المنزلية غير المرضية أو صدمة ما بعد الجراحة.

وأكد أن فشل زراعة الأسنان قد يحدث نتيجة عدوى أو حالة التهابية في اللثة أو العظام، فضلا عن التدخين الذي يمثل عامل خطر يمكن أن يؤدي إلى فشل زراعة الأسنان.

كما أوضح أن الصعوبة في المضغ والنطق والشعور بعضه مؤلم، كلها من علامات فشل زراعة الأسنان التي تتطلب اللجوء العاجل إلى الطبيب المختص ليقوم بتثبيت الغرسات أو استبدال الزائد منها، وقد يقترح أخصائي زراعة الأسنان القيام في هذه الحالة بترقيع العظام ، والذي يمكن أن يتم في بعض الأحيان دون إزالة الغرسة، أو ترقيع الأنسجة الرخوة.
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