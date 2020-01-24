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محافظات

ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:01 ص
الشهيد أثناء خدمته
الشهيد أثناء خدمته بجوار رئيس لجنة انتخابية
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إبراهيم الهوارى
"ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ " هكذا وصف الله عز وجل منزل الشهداء ومكانتهم العظيمة .. ورغم ذلك فدموع اسرهم وذويهم لاتزال تذكرهم ولاتزال القلوب يعتصرها الألم والحزن على فراقهم ولاتزال وجوههم وحياتهم فى ذاكرة الجميع .

" مافيش حاجة تغلى على مصر .. الشهيد ضحى بحياته علشان مصر تعيش " هكذا وصفت اسرة الشهيد رقيب شرطة سامح عبده البطاوي أبن قرية  مشتهر بمركز طوخ الذي استشهد عن عمر يناهز 36 أثناء أدائه واجبه بسيناء فى 12 سبتمبر 2017 .

وقالت زوجة الشهيد هبة محمد إن سامح رحمة الله عليه كان يتمتع بالسمعة الطيبة ومحبوبا من الجميع مضيفة قائلة " إحنا الحمد لله عايشين على ذكراه الطيبة وسيرته الحسنة التى كان يتمتع بها بين الناس".

وأضافت أن الشهيد كان قد باع قبل استشهاد كل ما يملك من أجل أداء واجبه والحفاظ على وطنه وشراء منزل تسكن فيه الأسرة بجوار عمله بالعريش مشيرة إلى ان لديها 4 أطفال وهم نورا وشروق وشهد ومحمد.

وقالت إنه رغم مرور كل هذه السنوات فهى لم تنس ما قاله لها الشهيد فى اخر اجازة له وقبل أن يسافر قائلا : "لو جيت المرة القادمة ملفوف فى علم مصر لا تحزنى على ومحدش يصوت عليا، لأنى مت فى سبيل الله والوطن".

وأكدت نورا الابنة الكبرى للشهيد:" بابا الله يرحمه كان بيحبنى أوى وكان بيعتبرنى صديقة له وكان دائما فى الفترة الأخيرة يتحدث معى عن موته ويقول لى أنه هيموت وطلب منى  مزعلش ولا أبكى بعد وفاته ودائما أتذكره بالرحمة ورعاية أشقائى وأمى".

وفى سياق متصل وتخليدا لذكراه فقد قرر محافظ القليوبية تغيير مسمى مدرسة مشتهر الثانوية الفنية الصناعية للبنات ( نظام السنوات الثلاث) بمشتهر التابعة لإدارة طوخ التعليمية ليصبح اسم المدرسة الجديد: مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوى الثانوية الفنية الصناعية للبنات تكريما له ولدوره البطولى فى خدمة الوطن.

وأعربت عدد من الطالبات عن فخرهم واعتزازهم بتغيير اسم مدرستهم لتحمل اسم أحد شهداء قرية مشتهر مؤكدين ان تخليد اسماؤهم وذكراهم أقل ما يقدم لهم ولأسرهم فهؤلاء الأبطال ضحوا بأرواحهم علشان وطننا الغالى.
ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور
ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور
ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور
ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور
ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور
ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور
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