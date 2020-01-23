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أخبار العالم

إيران ترد على تهديد واشنطن بقتل خليفة قاسم سليماني

الخميس 23/يناير/2020 - 07:36 م
إسماعيل قاآني
إسماعيل قاآني
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شيماء مصطفى
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، إن تهديد أمريكا بقتل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني يعد مؤشرا على "إرهاب حكومي موجه".

يأتي ذلك ردًا على مستشار الشأن الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك، والذي هدد باغتيال إسماعيل قاآني، خليفة قاسم سليماني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وأضاف: "تصريحات هذا المسؤول هي إعلان رسمي وكشف صارخ للإرهاب التي تستخدمه الحكومة الأمريكية".

وكان براين هوك هدد بأن من يخلف سليماني سيلقى ذات المصير إذا اتبع ذات النهج بقتل الأمريكيين.

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد بتأشيرات التجارة والاستثمار.

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