مصطفى بكري يطالب الدولة بإعفاء منشآت المصانع والسياحة من الضرائب العقارية.. فيديو

وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أ ناشد رئيس الوزراء بـ إعفاء منشآت الصناعة والسياحة من الضريبة العقارية من أجل دعم هذا القطاع كي ينمو وينهض ويستمر في دعم الاقتصاد المصري".