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مصطفى بكري يطالب الدولة بإعفاء منشآت المصانع والسياحة من الضرائب العقارية.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 08:41 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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هاني حسين
ناشد الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري،  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعفاء  المصانع ومنشآت القطاع السياحي من الضرائب العقارية.

وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"،  قائلا:" أناشد رئيس الوزراء بـ إعفاء منشآت الصناعة والسياحة من الضريبة العقارية من أجل دعم هذا القطاع كي ينمو وينهض ويستمر في دعم الاقتصاد المصري".

وتابع: " الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية في مصر، وتم إطلاق مبادرة رئيس الوزراء مع البنك المركزي بـ 100 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة".

وأكمل مصطفى بكري:"  مطلوب خفض أسعار الغاز، وحل مشاكل الكهرباء وفوائد الديون للنهوض بقطاع الصناعة".

ولفت مصطفى بكري:"  تلقينا وعودا كثيرة بالبحث عن شريحة مناسبة  للطبقة المتوسطة في الضرائب وعلينا إيجاد حل لذلك".

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