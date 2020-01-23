مصطفى بكري يطالب الدولة بإعفاء منشآت المصانع والسياحة من الضرائب العقارية.. فيديو

ناشد الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعفاء المصانع ومنشآت القطاع السياحي من الضرائب العقارية.
وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أناشد رئيس الوزراء بـ إعفاء منشآت الصناعة والسياحة من الضريبة العقارية من أجل دعم هذا القطاع كي ينمو وينهض ويستمر في دعم الاقتصاد المصري".
وتابع: " الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية في مصر، وتم إطلاق مبادرة رئيس الوزراء مع البنك المركزي بـ 100 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة".
وأكمل مصطفى بكري:" مطلوب خفض أسعار الغاز، وحل مشاكل الكهرباء وفوائد الديون للنهوض بقطاع الصناعة".
ولفت مصطفى بكري:" تلقينا وعودا كثيرة بالبحث عن شريحة مناسبة للطبقة المتوسطة في الضرائب وعلينا إيجاد حل لذلك".