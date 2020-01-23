لدينا أسود وقت المعركة.. بكري: رجال الشرطة مستعدون للتضحية بكل غالي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن كلمة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في احتفالية عيد الشرطة رسالة للجميع تؤكد أن الشرطة حاضرة وأن تدريباتها مستمرة.





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن رجال الشرطة مستعدون للتضحية بكل غالي ونفيس وبكل ما يملكون للحفاظ على أمن واستقرار مصر.





وتابع مصطفى بكري:" الشرطة المصرية بخير ورجال الشرطة لديهم الإيمان والقوة والعزيمة لتنفيذ رسالتهم على أكمل وجه، ولدينا أسود في وقت المعارك وأرواحهم تهون في سبيل الوطن، وكل المؤامرات لا تزيده إلا إصرارا وقوة".





وأردف مصطفى بكري:" هما دول ولاد مصر وأبطال مصر القادرين على حماية مصر، ومشاهدة احتفالية أكاديمية الشرطة بعيدها رسالة تبرز تضحيات رجال الشرطة للدفاع على أمن واستقرار الدولة المصرية".





واستطرد مصطفى بكري:" الرئيس السيسي حرص على تحية ابن البطل الشهيد وهو نموذج للقائد الوطني الجسور الذي يعطي كل من ضحى بعمره فداء لمصر حقه".





واختتم مصطفى بكري:" مصر كلها كانت تحتفل مع الشرطة بعيدها ويوم 25 يناير يوم نضال لأبطالها".