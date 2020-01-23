لم يخف ولم يتراجع.. مصطفى بكري: نجل الشهيد وائل طاحون بطل ابن بطل

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن نجل الشهيد وائل طاحون اكد أنه بطل ابن بطل في احتفالية اكاديمية الشرطة بعيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي.





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد": " والده استشهد وزوج اخته استشهد، والبطل لم يخف ولم يتراجع وقرر دخول كلية الشرطة لاستكمال مسيرة والده".





وتابع مصطفى بكري: "هما دول ولاد مصر وأبطال مصر القادرين على حماية مصر، ومشاهدة احتفالية أكاديمية الشرطة بعيدها رسالة تبرز تضحيات رجال الشرطة للدفاع على أمن واستقرار الدولة المصرية".





وأكمل مصطفى بكري: "الرئيس السيسي حرص على تحية ابن البطل الشهيد وهو نموذج للقائد الوطني الجسور الذي يعطي كل من ضحى بعمره فداء لمصر حقه".





ولفت مصطفى بكري: "مصر كلها كانت تحتفل مع الشرطة بعيدها ويوم 25 يناير يوم نضال أبطال الشرطة".



